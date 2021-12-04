Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє проти рівненського Вереса у сімнадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кучеров, Петько, Дахновський, Панасенко, Пасіч Г., Сергійчук
Запасні: Кичак, Шестаков, Махнєв, Гук, Полюлях, Тимофієнко, Гечев, Гегедош, Шестаков
Динамо: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Гармаш, Забарний, Буяльський, Сирота, Кендзьора
Запасні: Бойко, Шепелєв, Шабанов, Де Пена, Леднєв, Андрієвський, Караваєв, Тимчик, Кулач