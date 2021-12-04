Джерело - Marca.
У Реалі розчаровані Еденом Азаром, Гаретом Бейлом та Іско.
Про це повідомляє Marca.
У мадридському клубі вже не чекають, що ці гравці принесуть користь. Іспанець та валієць, ймовірно, залишать Реал влітку 2022-го.
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У дещо іншій ситуації опинився Марсело. Його не вважають гравцем заміни для Ферлана Менді, але бразилець залишається одним із капітанів Реала. Марсело може вислухати наявні пропозиції в січні, або дочекатися червня.
Нагадаємо, Евертон готує трансфер зірки Реала.