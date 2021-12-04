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УЄФА покарала 8 клубів за порушення фінансового феєр-плею

Сьогодні 12:31 222 0
Клуби отримали штрафи за порушення ФФП
УЄФА покарала 8 клубів за порушення фінансового феєр-плею
#УЄФА

Джерело - УЄФА.

УЄФА наклав санкції на вісім клубів за порушення правил фінансового феєр-плею.

Про це повідомляє пресслужба організиції.

Під санкції потрапили: Астана (Казахстан), ЧФР Клуж (Румунія), ЦСКА Софія (Болгарія), Монс Кальпьє (Гібралтар), Бетіс (Іспанія), Порту, Санта-Клара та Спортинг (усі – Португалія).

Астана та ЧФР оштрафовані на 150 та 200 тисяч євро відповідно.

Усі інші клуби були покарані фінансовим внеском і додатково умовним виключенням з єврокубків, якщо до 31 січня 2022 року вони не доведуть, що виплатили прострочені суми, що залишилися.

Софійський ЦСКА оштрафований на 75 тисяч євро, Монс Кальпьє – на 15 тисяч, Порту – на 300 тисяч, Бетіс – на 250 тисяч, Санта-Клара – на 75 тисяч та Спортінг – на 250 тисяч.

Нагадаємо, Україна втратила шанс наздогнати Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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