Прокуратура Туріна вивчає перехід Роналду з Ювентуса в Манчестер Юнайтед

Керівництво Ювентуса підозрюється у зміні сум трансферів футболістів у період з 2019 до 2021 року

Джерело - Daily Mail.

Прокуратура Турина вивчає перехід португальського нападника Кріштіану Роналду з Ювентуса до Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Mail.

В офісах клубу пройшов повторний обшук у четвер. Тепер прокурори вивчають фінансові умови продажу Роналду у Манчестер Юнайтед. Ювентус оголосив, що продав Кріштіану за 15+8 млн євро.

Минулої п'ятниці в офісах клубу в Турині та Мілані пройшов обшук. Поліція вилучила документи, що стосуються трансферів, а також фінансову звітність як докази.

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Керівництво Ювентуса підозрюється у зміні сум трансферів футболістів у період з 2019 до 2021 року. Це було необхідно, щоб вписатися у вимоги фінансового феєр-плей.

Нагадаємо, Роналду міг отримувати від Ювентуса виплати під час локдауну.