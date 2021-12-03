Тренер ФК Львів: Рахунок 1:6 - дуже болючий

ФК Львів не заслуговував на розгромну поразку від Шахтаря у 17 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Олег Дулуб в ефірі Футбол 1.

"Несправедливість складається із порушення ігрової дисципліни. Коли ми аналізували гру Шахтаря, то акцентували увагу на флангових атаках команди. Нам вдалося нейтралізувати їхній правий фланг, але з лівим флангом не розібралися.

У першому таймі справедливим був би рахунок 0:0. Ми мали один удар, і ми його реалізували, а Шахтар взагалі нічого не створив. Я не думаю, що ми розклеїмося після такого рахунку, сподіваюся, що така поразка покаже силу колективу. Якість гри дає оптимізм, але рахунок 1:6 - дуже болючий.

Грою у першому таймі я задоволений, ми створювали моменти зі стандартних положень, могли й подвоїти перевагу, але - 1:6", - зазначив Дулуб.