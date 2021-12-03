УПЛ. Шахтар - Львів 6:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Шахтар обіграв ФК Львів у 17 турі Української Прем'єр-ліги.
14 хвилина. Відео голу Ернеста
45 хвилина. Відео голу Тете
55 хвилина. Відео голу Педріньйо
77 хвилина. Відео голу Бондаренка
84 хвилина. Відео голу Марлоса
86 хвилина. Відео голу Степаненка
90 хвилина. Відео голу Коноплі
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 03 грудня
Шахтар - Львів 6:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Ернест, 1:1 - 45 Тете (пен), 2:1 - 55 Педріньйо, 3:1 - 77 Бондаренко, 4:1 - 84 Марлос (пен), 5:1 - 86 Степаненко, 6:1 - 90 Конопля
Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антоніо (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвієнко, Судаков (Сікан, 59), Педріньйо (Бондаренко, 73), Корнієнко (Соломон, 59)
Львів: Ільющенков, Бусько, Антві (Семенів, 70), Якімець, Політило, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Нич, 58), Довгий (Чірьяк, 46), Лека
Попередження: Мудрик (33), Педріньо (37) – Довгий (32)
Вилучення: Махмутович (83)
Нагадаємо, Мудрик став найкращим гравцем Шахтаря у листопаді.