Корнієнко та Мудрик у старті Шахтаря на матч з ФК Львів

Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграє проти Львова у сімнадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Стартові склади команд:
Львів: Ільющенков, Бусько, Ернест, Якимець, Політило, Романчук, Махмутович, Ременяк, Шина, Довгий, Лека
Запасні: Костик, Крушинський, Семенів, Зозуля, Грисьо, Чір'як, Нич, Михайлів, Давидов
Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Маркос, Тете, Судаков, Мудрик, Педріньйо.
Запасні: Пятов, Кривцов, Конопля, Бондар, Марлос, Бондаренко, Соломон, Коноплянка, Сікан.