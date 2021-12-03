Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік надихався методами тренувань Валерія Лобановського в київському Динамо.

Про це Рангнік розповів пресслужбі МЮ.

"Коли я вперше почав тренувати – Вікторію з мого рідного Бакнанга – ми грали проти Динамо Валерія Лобановського. Я сам був на полі і мені здавалося, що у них на одного-двох футболістів більше", - заявив фахівець.

Актуально: Манчестер Юнайтед переміг Арсенал в АПЛ вперше з 2018 року

"Після матчу я поговорив з Лобановським через перекладача, і мені сказали, що вони тренуються щодня, кожного разу пресингуючи по всьому полю. Я пішов дивитися на тренування Динамо і з того моменту зрозумів, чому вони так грають. Я зрозумів, що це можливо, якщо послідовно працювати над цим щодня на тренуваннях", – сказав Рангнік