Селезньов прокоментував скандальне відео за його участі

Минай мав перемагати Динамо у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги.

Про це заявив форвард Євген Селезньов.

"Якщо людина виходить на заміну без бажання, чому всі інші гравці повинні бігати, коли виходиш на поле з жуйкою в роті? Що це? Мені було дуже прикро, що ми програли. Ми не мали програвати. Я розлютився, але вибачився перед ним", - заявив гравець.

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"Я не знаю, хто виклав відео, мені тільки сьогодні сказали, що воно вилізло у TikTok. Я дізнаюся, хто це зняв. Я просто не зрозумію: ми розмовляли між собою, навіщо все це викладати. Знову я вліз у якийсь конфлікт", – сказав Селезньов.