Реал та Барса запропонували альтернативу угоді Ла-Ліги з інвестфондом

Сума нової угоди - 2 млрд євро, строк на 25 років замість 50

Джерело - Diario Sport.

Реал, Барселона та Атлетік запропонували решті клубів Ла-Ліги та Сегунди свій інвестиційний план як альтернативу угоди між чемпіонатом Іспанії та інвестиційним фондом CVC.

Про це повідомляє Diario Sport.

Раніше Ла-Ліга досягла принципової домовленості щодо продажу 10% бізнесу фонду за 2,7 мільярда євро. 90% суми обіцяно клубам. Реал, Барселона та Атлетік виступили проти угоди та оскаржили її.

Пропозиція трьох клубів передбачає залучення 2 млрд євро, стільки ж, скільки Ла Ліга отримає від CVC (після відмови Реала, Барселони та Атлетіка).

Проте за планом 2 млрд євро нададуть банки JP Morgan, Bank of America та HSBC. При цьому угода з банками буде розрахована на 25 років, а не на 50, як у випадку з CVC.

Нагадаємо, гол Бензема приніс Реалу перемогу над Атлетіком.