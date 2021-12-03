Рангнік про Роналду: Ніколи не бачив 36-річного гравця у такій формі

Новий тренер МЮ дав характеристику португальському форварду

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду навіть у 36 років готовий на повну викладатися в матчах за Манчестер Юнайтед.

Про це заявив новий тренер манкуніанців Ральф Рангнік.

"Завжди потрібно адаптувати свій стиль футболу чи свої ідеї залежно від тих гравців, що ти маєш. Я бачив, як 36-річний Роналду грав у другому таймі матчу із Арсеналом. Приголомшливий професіонал", - заявив фахівець.

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"Я ніколи не бачив гравця його віку у такій фізичній формі. Він, як і раніше, легко вирішує результат матчів. Але суть у ньому, суть у розвитку команди загалом. Зважаючи на те, що я вчора побачив, Кріштіану більш ніж готовий викладатися для команди", - сказав Рангнік.

Нагадаємо, Каррік покинув Манчестер Юнайтед.