Клуби УПЛ та Parimatch Ukraine представили новий стікерпак

Джерело - Чемпіон.

Кожен тур чемпіонату України приносить вболівальникам безліч яскравих емоцій. Ми радіємо перемогам, засмучуємося через поразки і ділимося враженнями з друзями у месенджерах. Але що робити, коли просто не вистачає слів? Тоді на допомогу приходять стікери!

Саме тому Parimatch Ukraine разом із клубами-партнерами підготували для футбольних вболівальників нові фанові стікери, які можна використовувати у Telegram та Viber.

За їх допомогою тепер кожен бажаючий може ефектно висловити свою думку як щодо гри, так і щодо ситуацій у повсякденному житті.