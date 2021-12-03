Джерело - Чемпіон.
Атлетіку Мінейру обіграв у гостях Баїю (3:2) і за 2 тури до фінішу чемпіонату став чемпіоном Бразилії, виявившись недосяжним для опонентів.
Зазначимо, що команда з Белу-Орізонті виграла медалі вдруге у своїй історії та вперше з 1971 року.
🐔 Torcemos contra o vento, lutamos contra o tempo e vencemos para a eternidade!— Atlético 😷 (@Atletico) December 2, 2021
Domingo é dia de levar aquela foto da pessoa amada que não pôde viver este momento entre nós, mas estará presente de alma!
O GALO É CAMPEÃO BRASILEIRO!
🏆🏆 #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/NjVuTakw8R