Джерело - Чемпіон.

Атлетіку Мінейру обіграв у гостях Баїю (3:2) і за 2 тури до фінішу чемпіонату став чемпіоном Бразилії, виявившись недосяжним для опонентів.

Зазначимо, що команда з Белу-Орізонті виграла медалі вдруге у своїй історії та вперше з 1971 року.