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Вперше за півстоліття. Атлетіку Мінейру став чемпіоном Бразилії

Сьогодні 10:37 128 0
Вперше за півстоліття. Атлетіку Мінейру став чемпіоном Бразилії
#Бразилія

Джерело - Чемпіон.

Атлетіку Мінейру обіграв у гостях Баїю (3:2) і за 2 тури до фінішу чемпіонату став чемпіоном Бразилії, виявившись недосяжним для опонентів. 

Зазначимо, що команда з Белу-Орізонті виграла медалі вдруге у своїй історії та вперше з 1971 року.

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