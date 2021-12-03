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У матчі 17-го туру італійької Серії А відбудеться "ліхтарне дербі" - Дженоа прийматиме Сампдорію.
Головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко розповів про своє перше генузьке дербі.
"У дербі народжується багато пристрасті та суперництва - це найважливіший матч. Я добре знаю, наскільки важливо дербі для наших уболівальників: це гра, яка за важливістю перевершує всі інші. Чекаю на своє перше дербі, хочу відчути цю атмосферу", – сказав Шевченко.
Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 10-го грудня.
Нагадаємо, Дженоа Шевченка готує перший зірковий трансфер.