У матчі 17-го туру італійької Серії А відбудеться "ліхтарне дербі" - Дженоа прийматиме Сампдорію.

Головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко розповів про своє перше генузьке дербі.

"У дербі народжується багато пристрасті та суперництва - це найважливіший матч. Я добре знаю, наскільки важливо дербі для наших уболівальників: це гра, яка за важливістю перевершує всі інші. Чекаю на своє перше дербі, хочу відчути цю атмосферу", – сказав Шевченко.