Івуарієць отримує тренерську ліцензію категорії А

Джерело - The Independent.

Колишній футболіст Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре працює в академії Тоттенгема, щоб набратися досвіду.

Про це повідомляє The Independent.

Івуарієць живе у Лондоні та займається отриманням тренерської ліцензії УЄФА категорії А.

Туре тісно співпрацює з менеджером академії Тоттенгема Діном Растріком та керівником її тренерського відділу Крісом Пауеллом.

Туре проводитиме в клубі пару днів на тиждень, ймовірно, у форматі стажування, і не матиме прямого відношення до основної команди.

Нагадаємо, Конте заборонив вершкове масло у Тоттенгемі.