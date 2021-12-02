Джерело - The Independent.
Колишній футболіст Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре працює в академії Тоттенгема, щоб набратися досвіду.
Про це повідомляє The Independent.
Івуарієць живе у Лондоні та займається отриманням тренерської ліцензії УЄФА категорії А.
Туре тісно співпрацює з менеджером академії Тоттенгема Діном Растріком та керівником її тренерського відділу Крісом Пауеллом.
Туре проводитиме в клубі пару днів на тиждень, ймовірно, у форматі стажування, і не матиме прямого відношення до основної команди.
Нагадаємо, Конте заборонив вершкове масло у Тоттенгемі.