Джерело - Чемпіон.
Вест Гем розписав мирову з Брайтоном у рамках 14 туру англійської Прем'єр-ліги.
Українець Андрій Ярмоленко на поле не виходив.
Чемпіонат Англії - Прем'є-ліга
14 тур, 1 грудня
Голи: 1:0 - Соучеек, 1:1 - 89 Моне
|№
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|1
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|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Вест Гем розписав мирову з Брайтоном у рамках 14 туру англійської Прем'єр-ліги.
Українець Андрій Ярмоленко на поле не виходив.
Чемпіонат Англії - Прем'є-ліга
14 тур, 1 грудня
Голи: 1:0 - Соучеек, 1:1 - 89 Моне