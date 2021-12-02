Шевченко прокоментував розгромну поразку Дженоа

Джерело - Football Italia.

У матчі 15 туру Серії А проти Мілану Дженоа мала кілька моментів, але не змогла їх реалізувати через вдалу гру голкіпера суперника.

Про це заявив головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко.

"У нас багато травмованих, що створює нам багато проблем. Команда створювала моменти, але завжди важко протистояти великій команді, особливо коли чемпіони змінюють гру завдяки своїй індивідуальній майстерності", - заявив фахівець.

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"Коли пропускаєш у перші 10 хвилин, земля йде з-під ніг. Ми дозволили їм забити ще раз перед перервою, і це змінює гру. Команда мала моменти, але їх голкіпер зробив 2 хороші сейви", – сказав Шевченко

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