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Сьогодні 22:15 148 0
Відбулися матчі 16 туру чемпіонату Франції
Монако переграло Анже, Страсбур розгромив Бордо. Результати матчів Ліги 1
#Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, відбулося 5 матчів французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

16 тур, 1 грудня

Анже - Монако 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 25 Боаду, 0:2 - 45 Діоп, 1:2 - 55 автогол Нубель, 1:3 - 73 Дісасі

Брест - Сент-Етьєн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 64 Фавр(П)

Мец - Монпельє 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Саваньє, 0:2 - 45+1 Мавідіді, 0:3 - 48 Вахі, 1:3 - 70 Де Превіль

Страсбур - Бордо 5:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 7 Хван Ві Чо, 1:1 - 22 Томассон, 2:1 - 43 Гамейро(П), 3:1 - 45+1 Ажорк, 4:1 - 48 Льєнар, 4:2 - 57 Еліс, 5:2 - 65 Ажорк

Труа - Лорьян 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Ріпар, 2:0 - 34 Куаме

1 грудня, у чемпіонаті Франції відбуваються ще 5 матчів:

22:00. Клермон - Ланс

22:00. Ліон - Реймс

22:00. Нант - Марсель

22:00. ПСЖ - Ніцца

22:00. Ренн - Лілль

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