Тассотті: Дженоа поки грає не в той футбол, який хоче бачити Шевченка

Андріюк: Нові старі орденоносці УАФ
Сьогодні 08:49 1148
Дніпро-1 без проблем переміг ЛНЗ Черкаси в 1/8 Кубку України
Сьогодні 20:50 177
Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів
Сьогодні 20:35 323
Три крутезні ставки від репера “50 Cent”
Сьогодні 13:36 245 2
Луческу може очолити збірну Румунії
Сьогодні 10:26 1968 1
Кравченко: Що таке ДНР? Має бути Росія чи Україна
Сьогодні 10:13 620
Збірна України може зіграти спаринг з чемпіонами Європи
Вчора 22:12 880
Тете не проти прийняти українське громадянство
Вчора 19:58 1253
Гвардіола: Золотий м’яч - це шоу, хороший бізнес
Вчора 19:45 2856
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах
Вчора 18:52 313
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Більярдний удар: Піхальонок відкрив рахунок у матчі Кубку України
Більярдний удар: Піхальонок відкрив рахунок у матчі Кубку України Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:44 340
Зробити 7 кроків: Редкач у США готується бити опонентів
Зробити 7 кроків: Редкач у США готується бити опонентів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:35 259
У НХЛ хокеїста дискваліфікували на 5 матчів за укус суперника
У НХЛ хокеїста дискваліфікували на 5 матчів за укус суперника Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:49 225
Три крутезні ставки від репера “50 Cent”
Три крутезні ставки від репера “50 Cent” Harry BettMan
Сьогодні 13:36 244 2
Українець пожартував: Зінченко кинув сніжок у клубного фотографа
Українець пожартував: Зінченко кинув сніжок у клубного фотографа Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:47 455
Лига Чемпионов 5 круг. Шериф (Молдавия) – Реал Мадрид (Испания): обзор, прогнозы и результаты
Лига Чемпионов 5 круг. Шериф (Молдавия) – Реал Мадрид (Испания): обзор, прогнозы и результаты Дима Копий
Сьогодні 11:25 331
Збірна Англїі встановила мегарекорд: забила 20 м'ячів у ворота Латвії
Збірна Англїі встановила мегарекорд: забила 20 м'ячів у ворота Латвії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:36 329
Захисник Арсеналу з битою відбився від грабіжників
Захисник Арсеналу з битою відбився від грабіжників Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:33 566
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах Harry BettMan
Вчора 18:52 313
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років Андрій Дунець
Вчора 13:50 674
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті Андрій Дунець
Вчора 09:01 735
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів Віктор Слюсаренко
29.11.2021 19:33 864
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник Віктор Слюсаренко
29.11.2021 18:24 823
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем Андрій Дунець
29.11.2021 17:52 790
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва Harry BettMan
29.11.2021 17:05 413
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією Андрій Дунець
29.11.2021 16:57 1464
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні Андрій Дунець
29.11.2021 15:17 471
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом Андрій Дунець
29.11.2021 14:56 379
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії Віктор Слюсаренко
29.11.2021 12:33 911
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів Harry BettMan
29.11.2021 12:31 412
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:29 Футбол Інтер переміг Спецію з Коваленком, Рома поступилася Болоньї. Результати матчів Серії А 45
21:21 Футбол Манчестер Юнайтед - Арсенал: Де дивитися онлайн матч АПЛ 62
21:16 Футбол Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч з Астон Віллою 67
20:59 Баскетбол Дніпро здолав Кривбас у матчі Суперліги 92
20:50 Футбол Дніпро-1 без проблем переміг ЛНЗ Черкаси в 1/8 Кубку України 177
20:35 Футбол Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів 323
20:24 Пряма трансляція АПЛ. Астон Вілла - Ман Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 645
20:15 Футбол Тассотті: Дженоа поки грає не в той футбол, який хоче бачити Шевченка 218
19:59 Пряма трансляція АПЛ. Евертон - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE 1057
19:59 Футбол Конте: Тоттенгем – відповідний клуб для моєї філософії 148
19:48 Пряма трансляція Серія А. Дженоа - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE 2181
19:47 Футбол Гладкий провів 450 матчів у складі українських команд 185
19:44 Блог Більярдний удар: Піхальонок відкрив рахунок у матчі Кубку України 341
19:31 Пряма трансляція Українська Суперліга. Харківські Соколи - Миколаїв: онлайн-трансляція. LIVE 295
19:23 Бокс Спаринг-партнер Берінчика: Денис видає по повній 194
19:13 Футбол Коваленко вийде у стартовому складі Спеції на матч з Інтером 230
19:01 Пряма трансляція Кубок України. ЛНЗ - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE 1465
19:00 Пряма трансляція Бундесліга. Боруссія - Баварія: онлайн-трансляція. LIVE 150
18:58 Футбол Барселона і Торрес домовилися про контракт 294
18:56 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Леванте - Ураган: онлайн-трансляція. LIVE 453
18:50 Футбол Вінісіус: Хочу допомогти Бензему виграти Золотий м'яч 187
18:40 Пряма трансляція Серія А. Ювентус - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE 186
18:32 Футбол Рангнік спробує переконати Голанда перейти в Манчестер Юнайтед 204
18:27 Пряма трансляція Українська Суперліга. Дніпро - Кривбас: онлайн-трансляція. LIVE 412
18:20 Пряма трансляція Серія А. Спеція - Сассуоло: онлайн-трансляція. LIVE 191

Тассотті: Дженоа поки грає не в той футбол, який хоче бачити Шевченка

Сьогодні 20:15 218 0
Тассотті: Дженоа поки грає не в той футбол, який хоче бачити Шевченка
#Шевченко, #Тассоті

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Дженоа ще не прийняла той стиль, який хоче бачити головний тренер Андрій Шевченко.

Про це розповів його асистент Мауро Тассотті.

"Складно буде змінити систему, особливо через те, що багато гравців травмовані. Це не означає, що ми не можемо змінити гру команди, але ми зможемо оцінити це, коли всі повернуться", - заявив тренер.

  АктуальноСерія А. Дженоа - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE

"Це не той футбол, який хоче грати Шевченко, але альтернатив немає, і часу на роботу мало", – сказав Тассотті.

Нагадаємо, Шевченко хоче підписати захисника Мілана.

Коментарі ()