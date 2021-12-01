Тассотті: Дженоа поки грає не в той футбол, який хоче бачити Шевченка

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Дженоа ще не прийняла той стиль, який хоче бачити головний тренер Андрій Шевченко.

Про це розповів його асистент Мауро Тассотті.

"Складно буде змінити систему, особливо через те, що багато гравців травмовані. Це не означає, що ми не можемо змінити гру команди, але ми зможемо оцінити це, коли всі повернуться", - заявив тренер.

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"Це не той футбол, який хоче грати Шевченко, але альтернатив немає, і часу на роботу мало", – сказав Тассотті.

Нагадаємо, Шевченко хоче підписати захисника Мілана.