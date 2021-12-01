Вінісіус: Хочу допомогти Бензему виграти Золотий м'яч

Нападник Реалу Карім Бензема змушує складні речі здаватися простими.

Так француза охарактеризував партнер Вінісіус Жуніор.

"На полі найкращий друг - Бензема, тому що ми граємо поряд і завжди шукаємо нагоди обігратися. За межами поля – Мілітао та Родріго. Бензема вражає, змушує складне здаватися простим", - заявив Вінісіус.

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"Він чудовий футболіст, мені подобається грати з ним. Я хочу допомогти йому залишатися на рівні якнайдовше і зробити все можливе, щоб одного разу він виграв "Золотий м'яч", – сказав бразилець.