Тассотті: У Шевченка такий же характер, як у Анчелотті та Піолі

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко одразу прийняв пропозицію італійського клуба.
Про це заявив його асистент Мауро Тассотті.
"Вони справді схожі. За характером – це два спокійні тренери, які звертаються до команди стримано, аналізуючи все добре, навіть після поразок. У Шеви такий же характер, він не схожий на Гаттузо. Він спокійна людина, яка спершу думає, а потім уже каже", - заявив тренер.
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"Він дуже хотів тренувати клуб після своєї роботи із збірною України. Це зовсім інший досвід, він одразу погодився очолити Дженоа", - сказав Тассотті.
Нагадаємо, Шевченко хоче підписати захисника Мілана.