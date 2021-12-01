Тассотті: У Шевченка такий же характер, як у Анчелотті та Піолі

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко одразу прийняв пропозицію італійського клуба.

Про це заявив його асистент Мауро Тассотті.

"Вони справді схожі. За характером – це два спокійні тренери, які звертаються до команди стримано, аналізуючи все добре, навіть після поразок. У Шеви такий же характер, він не схожий на Гаттузо. Він спокійна людина, яка спершу думає, а потім уже каже", - заявив тренер.