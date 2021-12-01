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Тассотті: У Шевченка такий же характер, як у Анчелотті та Піолі

Сьогодні 17:31 224 0
Асистент тренера Дженоа розповів
Тассотті: У Шевченка такий же характер, як у Анчелотті та Піолі
#Мілан, #Шевченко

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко одразу прийняв пропозицію італійського клуба.

Про це заявив його асистент Мауро Тассотті.

"Вони справді схожі. За характером – це два спокійні тренери, які звертаються до команди стримано, аналізуючи все добре, навіть після поразок. У Шеви такий же характер, він не схожий на Гаттузо. Він спокійна людина, яка спершу думає, а потім уже каже", - заявив тренер.

  АктуальноСерія А. Дженоа - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE

"Він дуже хотів тренувати клуб після своєї роботи із збірною України. Це зовсім інший досвід, він одразу погодився очолити Дженоа", - сказав Тассотті.

Нагадаємо, Шевченко хоче підписати захисника Мілана.

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