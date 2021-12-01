Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка провів чудову кар'єру.

Про це заявив хавбек Чорноморця Сергій Кравченко.

"Думаю, у нього й так хороша кар'єра, чудова. Він за талантом, по всьому – як Азар. За рівнем таланту, майстерності та всього. Він досяг багато чого. У нього чудова кар'єра – пограти у Севільї, у Шальке, у Дніпрі, у збірній та у Шахтарі. Не можна говорити, що він має невдалу кар'єру", – сказав Кравченко.