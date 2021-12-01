Лідс - Крістал Пелес 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 14 турі АПЛ Лідс вдома обіграв Крістал Пелес.
Чемпіонат Англії - АПЛ
14 тур, 30 листопада
Лідс - Крістал Пелес 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+3 Рафінья
Раніше, Ньюкасл у меншості зіграв внічию з Норвічем у 14 турі АПЛ.
|№
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|1
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|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 14 турі АПЛ Лідс вдома обіграв Крістал Пелес.
Чемпіонат Англії - АПЛ
14 тур, 30 листопада
Лідс - Крістал Пелес 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+3 Рафінья
Раніше, Ньюкасл у меншості зіграв внічию з Норвічем у 14 турі АПЛ.