Ганський гравець Ворскли хоче виступати за збірну України

Джерело - fanday.net.
Ганський захисник Ворскли Наджиб Якубу готовий виступати за збірну України.
Про це розповів сам футболіст
"Хочеш грати за збірну України? Так. Я дуже люблю Україну. Я вже три роки тут. Якщо надійде така пропозиція, з задоволенням прийму її.
Мене не звуть до Гани. Якщо покличуть, звісно, погоджуся!
А якщо стане вибір між Україною та Ганою? Зважу всі "за" та "проти". Напевно, виберу той варіант, хто першим покличе. Україна – мій другий дім. Я тут відбувся як професійний гравець. Я люблю та ціную Україну", - відзначив Якубу.
Раніше, бразильський вінгер Шахтаря не проти прийняти українське громадянство.