Ганський гравець Ворскли хоче виступати за збірну України

Ганський захисник Ворскли Наджиб Якубу готовий виступати за збірну України.

Про це розповів сам футболіст

"Хочеш грати за збірну України? Так. Я дуже люблю Україну. Я вже три роки тут. Якщо надійде така пропозиція, з задоволенням прийму її.

Мене не звуть до Гани. Якщо покличуть, звісно, ​​погоджуся!

А якщо стане вибір між Україною та Ганою? Зважу всі "за" та "проти". Напевно, виберу той варіант, хто першим покличе. Україна – мій другий дім. Я тут відбувся як професійний гравець. Я люблю та ціную Україну", - відзначив Якубу.