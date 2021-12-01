Левандовський має шанс отримати Золотий м’яч

Джерело - sport.ua.
Видання France Football обдумує варіант врученню нападнику Баварії Роберту Левандовському Золотого м’яча-2020.
Про це розповів редактор France Football Паскаль Ферре.
Торік через коронавірус нагороду не вручали, а Роберт був одним із фаворитів.
"Такі рішення швидко не ухвалюються. Потрібно це обговорити, проте слід зберігати повагу до наших традицій. Золотий м'яч вручають за результатами голосування по всьому світу", - сказав Ферре.
Нагадаємо, Левандовський - найкращий бомбардир року.