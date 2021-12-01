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Левандовський має шанс отримати Золотий м’яч
Фото - gettyimages
#Левандовський

Джерело - sport.ua.

Видання France Football обдумує варіант врученню нападнику Баварії Роберту Левандовському Золотого м’яча-2020.

Про це розповів редактор France Football Паскаль Ферре.

Торік через коронавірус нагороду не вручали, а Роберт був одним із фаворитів.

"Такі рішення швидко не ухвалюються. Потрібно це обговорити, проте слід зберігати повагу до наших традицій. Золотий м'яч вручають за результатами голосування по всьому світу", - сказав Ферре.

Нагадаємо, Левандовський - найкращий бомбардир року.

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