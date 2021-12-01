Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 зіграє з ковалівським Колосом.
Матч відбудеться у суботу, 4 грудня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 зіграє з ковалівським Колосом.
Матч відбудеться у суботу, 4 грудня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.