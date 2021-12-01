Гвардіола: Наступного сезону ми побачимо покращеного Гріліша

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш наступного сезону буде показувати якісніший футбол.

Про це розповів наставник англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Думаю, він непогано почувається у команді. У нас багато англійських гравців, а це дуже важливо для адаптації. Він показує хороший футбол. Це не критика, з його можливостями важко провести поганий матч. Я просто вважаю, що його потенціал не реалізований навіть наполовину.

Наступного сезону ми побачимо покращену версію Гріліша. Зараз йому потрібно відновитися після травми, яку він отримав у матчах за збірну Англії, тому цього сезону він не встигне досягти прогресу", - розповів Гвардіола.