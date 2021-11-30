Аталанта Маліновського розгромила Венецію. Результати 15 туру Серії А

Результати 15 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 15 туру Серії А.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський матч проти Венеції провів на лаві запасних.

Чемпіонат Італії - Серія А

15 тур, 30 листопада

Аталанта - Венеція 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Пашалич, 2:0 - 12 Пашалич, 3:0 - 57 Копмпйнерс, 4:0 - 67 Пашалич

Фіорентина - Сампдорія 3:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 15 Габб’ядіні, 1:1 - 23 Кальєхон, 2:1 - 32 Влахович, 3:1 - 45 Соттіль

Сьогодні, буде зіграно ще два матчі у чемпіонаті Італії:

21:45 Верона - Кальярі

21:45 Салернітана - Ювентус

Нагадаємо, Аталанта Маліновського переграла Ювентус.