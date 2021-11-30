Українки ледь е зробили камбек

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з футболу провела заключний матч у 2021 році в рамках відбору на чемпіонат світу-2023.

Українки на виїзді поступилися команді Угорщині з рахунком 2:4.

Таким чином Україна зазнала другої поразки у відборі на світову першість-2023 і завершує 2021 рік на четвертому місці в групі В. Угорщина ж піднялась на третю сходинку й випереджає українок на два очки.

Чемпіонат світу-2023

Кваліфікація

Група В, 30 листопада

Угорщина - Україна 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 4 Ваго, 2:0 - 11 Ваго, 3:0 - 30 Зеллер, 3:1 - 71 Апанащенко, 3:2 - 92 Хімич, 4:2 - 87 Немет

Раніше, збірна України розгромила Фарерські острови.