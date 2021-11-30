Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не здивований черговим Золотим м'ячем Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Не питайте мене про "Золотий м'яч". Що є, те є. Ніколи не можна говорити, що Мессі несправедливо виграв "Золотий м'яч". Це шоу, хороший бізнес, щоб зробити футбол більш цікавим. Великі компліменти Алексії Путельяс, Педрі, Лео...

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Заслуговує Мессі чи ні, але я не та людина, щоб оцінювати. Лєвандовскі у цьому та минулому сезоні – велика кількість голів, якість. І його перемога була б справедливою, але на такому високому рівні команд ледь не кожен може вважатися гідним претендентом", – відзначив Гвардіола.