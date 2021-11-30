Гладкий: Навіть у 34 роки відчуваю, що можу прогресувати в Скрипника

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник має власний стиль, який залишається в команди незважаючи на гравців.

Про це заявив форвард луганців Олександр Гладкий.

"Скрипник має свій стиль, у якому він бачить гру команди. Футболісти йдуть, а стиль лишається. Приходять нові гравці, і вони також підлаштовуються під цей стиль", - заявив нападник.

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"Іноді думаю, чому я не мав такого тренера? Раніше тренували трохи інакше, була інша методика. А зараз від таких тренувань та такого футболу ти отримуєш задоволення, ростеш, прогресуєш. Навіть у 34 роки я відчуваю, що можу прогресувати за нього", – сказав Гладкий.