Ліонель Мессі не заслужив отримати сьомий Золотий м'яч.

Про це заявив півзахисник Реала Тоні Кроос.

"На мій погляд, Мессі точно не повинен був перемагати цього разу. Для мене Бензема – найкращий, якщо ми оцінюємо гравця за підсумками року", - заявив хавбек.