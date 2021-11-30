Джерело - Voetbal International.
Ліонель Мессі не заслужив отримати сьомий Золотий м'яч.
Про це заявив півзахисник Реала Тоні Кроос.
"На мій погляд, Мессі точно не повинен був перемагати цього разу. Для мене Бензема – найкращий, якщо ми оцінюємо гравця за підсумками року", - заявив хавбек.
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"Немає сумнівів, що Мессі – найкращий гравець десятиліття разом із Роналду, але, на мою думку, Кріштіану перевершує Лео", – сказав Кроос.
Нагадаємо, Мессі - перший гравець в історії ПСЖ, який виграв Золотий м'яч.