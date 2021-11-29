Відомий український телеведучий Андрій Бєдняков вважає, що нападник ПСЖ Ліонель Мессі заслужено отримав Золотий м'яч.

Про це заявив Бєдняков.

"Як оцінюю вручення Золотого м'яча Мессі? Я фанат Мессі. Я не можу об'єктивно оцінювати.

Нині я дивлюся на Левандовського і мені жаль, що він не отримав Золотий м'яч.

Але я не вважаю, що Мессі не заслужив Золотий м'яч. Він переміг зі своєю збірною, забивав голи, став найкращим гравцем, був найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Провалився з Барселоною, але і Баварія нічого в Європі не виграла.

Я не розумію, чому не давали нагороду у минулому сезоні. Я вважаю було б справедливо, щоб за минулий сезон дали нагороду Левандовському, Баварія якого виграла Лігу чемпіонів", - зазначив Бєдняков.