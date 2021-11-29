Капітан Роми вибув до кінця року

Капітан італійської Роми Лоренцо Пеллегріні буде змушений провести більше місяця на лікарняному ліжку.

Таким чином півзахисник вже не зможе вийти на футбольне поле у 2021 році, повідомляє goal.com.

Зазначається, що Пеллегріні вже на 15-й хвилині недільного матчу проти Торіно через травму був змушений залишити поле. Сьогодні він пройшов медобстеження, яке виявило у нього пошкодження чотириголового м'яза стегна.

Варто додати, що у поточному сезоні на рахунку 25-річного півзахисника 8 голів та 3 асисти у 18 матчах за Рому в усіх турнірах.

Нагадаємо, нападник ПСЖ Неймар через травму пропустить від 6 до 8 тижнів.