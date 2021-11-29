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УПЛ. Олександрія - Зоря 0:1. Відео голу

Вчора 22:37 200 0
УПЛ. Олександрія - Зоря 0:1. Відео голу
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 16 турі УПЛ Олександрія вдома поступилась Зорі.

16 хвилина. Відео голу Імерекова

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 29 листопада

Олександрія - Зоря 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Імереков

Олександрія: Білик – Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Демченко (Спінеллі, 46), Дришлюк, Калюжний (Копина, 83) – Третьяков (Одарюк, 59), Устименко (Кирюханцев, 68), Кожушко (Новіков, 83).

Зоря: Мацапура – Жуніньо, Імереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Булеца (Крістіан, 80), Назарина, Сайядманеш – Шахаб (Громов, 80), Гладкий.

Нагадаємо, Колос мінімально переміг Верес у 16 турі.

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