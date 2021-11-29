Папен: Перемога Мессі знецінить Золотий м'яч

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не заслужив виграти нагороду у 2021 році.

Про це розповів легендарний французький форвард, володар Золотого м'яча-1991 Жан-П'єр Папен.

"Що зробив Мессі у Парижі після перемоги на Кубку Америки? Він забив один гол у Лізі 1, три – у Лізі чемпіонів.

Актуально: Церемонія вручення Золотого м'яча: ОНЛАЙН

Я нічого не маю проти Мессі. Він один із найкращих гравців в історії. Але цього року він на це не заслуговує. Перемога Мессі знецінить Золотий м'яч.

Це означатиме, що ми більше не даємо гравцям, які добре себе проявляють, шанс виграти трофей з огляду на те, як складно добре грати протягом усього сезону", - відзначив Мессі.