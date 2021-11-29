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Франков: Якщо Золотий м'яч вручать Мессі, то це буде похорон призу

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Франков: Якщо Золотий м'яч вручать Мессі, то це буде похорон призу
#Мессі, #Левандовський, #Франков

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі за підсумками 2021 року не напрацював на отримання Золотого м'яча.

Про це заявив журналіст Артем Франков.

"Хто має отримати Золотий м'яч? Лише нападник Баварії Роберт Левандовський.

Якщо віддадуть Мессі, будемо буянити. Це буде остаточний похорон цієї, раніше дуже престижної, нагороди", - зазначив Франков.

Відзначимо, що сьогодні, 29 листопада у паризькому театрі Шатле буде церемонія вручення Золотого м'яча. Наш сайт проведе текстову трансляцію цієї події.

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