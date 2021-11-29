Збрехав і нажився на моєму імені: Роналду - про головреда France Football

Португальський форвард у різкій формі звинуватив Паскаля Фарре

Джерело - Cristiano Ronaldo.

Нападник Манчестер Юнайтед і збірної Португалії Кріштіану Роналду різко висловився на адресу головного редактора журналу France Football Паскаля Фарре.

У своєму Instagram футболіст, зокрема, звинуватив Фарре у брехні.

"За його словами, я зізнався йому в тому, що головна мета моєї кар'єри - обійти Ліонеля Мессі за кількістю Золотих м'ячів. Паскаль Фарре збрехав. Він використав моє ім'я, щоб збільшити власну впізнаваність і зробити журнал, на який він працює, більш помітним.Неприйнятно, що людина, яка несе відповідальність за вручення такої престижної нагороди, може брехати таким чином. Сьогодні він збрехав знову, виправдавши мою відсутність на церемонії якимось карантином, для існування якого немає причин", - заявив Роналду.

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Нагадаємо, нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду не приїхав на церемонію вручення Золотого м'яча.