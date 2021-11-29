Феноменальний український тренер презентує автобіографічну книгу

Роман Григорчук зумів стати чемпіоном у трьох країнах

Перший і наразі єдиний український футбольний тренер, який зумів стати чемпіоном у трьох країнах, Роман Григорчук випускає автобіографію.

Книга під назвою "Чемпіон трьох країн" вийде у продаж у період новорічних свят, повідомляє football.ua.

"У мене давно була думка написати книгу спогадів, але я думав, що це станеться набагато пізніше. Я вже кілька разів перечитував книгу від початку до кінця, і щоразу емоції все сильніше, наче наново переживаю всі ті незабутні моменти", - зізнався фахівець.

Як відомо, Роман Григорчук став чемпіоном національних першостей з командами Вентспілс (Латвія), Астана (Казахстан) та Шахтар (Білорусь).

Нагадаємо, у липні з'явилась інформація про те, що Роман Григорчук може повернутися до роботи в УПЛ.