Андрій Пятов поділився враженнями від жеребкування вирішальної стадії відбору

Джерело - sportarena.

Голкіпер збірної України Андрій Пятов прокоментував результати жеребкування раунду плей-оф кваліфікації чемпіонату світу, а також оцінив суперника синьо-жовтих - національну команду Шотландії.

Про це він розказав в інтерв'ю sportarena.

"Особливо не стежив за ними. Тепер стежитиму. Всю відповідальність Петраков усвідомлює, та й хлопці також. Потрібно налаштовуватись, як на фінал. Усі сили треба віддавати", - сказав Пятов.

Нагадаємо, головний тренер збірної Шотландії Стівен Кларк заявив, що не очікував легкого жереба у плей-оф відбору до ЧС-2022.