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Ексгравець збірної України: Буде несправедливо, якщо Мессі отримає Золотий м'яч

Сьогодні 19:55 128 0
Ексгравець збірної України: Буде несправедливо, якщо Мессі отримає Золотий м'яч
#Мессі, #Левандовський, #Кравченко, #Золотий м'яч

Джерело - Трибуна.

Колишній півзахисник збірної України Сергій Кравченко вважає, що Золотий м'яч найкращого футболіста світу 2021 року повинен отримати поляк Роберт Левандовський.

Про це повідомляє Трибуна.

"Найбільше заслуговує Левандовський, без питань. Це було б логічно. Проте я проголосував би за Жоржінью, бо це мій улюблений футболіст. Але за підсумками двох років (у 2020-му нагорода не вручалася) це, однозначно, Левандовський. Тут двох думок не може бути", - сказав Кравченко.
За його словами, якщо нагороду отримає аргентринець Ліонель Мессі, це буде несправедливо.
"Не збагну, звідки там Мессі, Бензема, Салах. З явною перевагою має перемогти Левандовський. Кандидатури Жоржінью і Канте не такі популярні, бо це півзахисники, а приз зазвичай дають нападникам, які забивають голи", - додав екс-гравець збірної України.
Нагадаємо, колишній захисник англійського Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріс Евра достроково привітав аргентинського форварда Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі із завоюванням сьомого Золотого м'яча у кар'єрі.
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