Козловський: Кучук є найкращим тренером у світі

Президент Руху Григорій Козловський дуже близько спілкується з колишнім тренером команди Іваном Федиком.

Про це заявив функціонер.

"Перед призначенням Кучука говорив із ним до години п'ятої ранку точно. Про що говорив? Ну, а про що все життя можна розмовляти з дружиною? Завжди є про що поговорити, було б бажання. Теми з'являються від того, яка душа розмови і з ким спілкуєшся. З Кучуком була цікава, ще й бажана розмова, можна вічно говорити. Кучук - це ТОП. Найкращий тренер, який є у мене, - найкращий тренер у світі.

З Іваном Федиком дуже близько спілкуємось. Ми маємо індивідуальні домовленості, які ми не поширюємо. Між рядками можу сказати, що це дуже близький мій друг. Я ні з ким не розлучаюся погано", - зазначив Козловський.