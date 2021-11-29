Козловський: Кучук є найкращим тренером у світі

Церемонія вручення Золотого м'яча: ОНЛАЙН
Сьогодні 22:31 10800
УПЛ. Зоря переграла Олександрію у 16 турі
Сьогодні 21:24 207
Національна команда: зірковий український режисер зняв документальний фільм про збірну України
Сьогодні 18:25 403
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Сьогодні 17:05 263
Борячук: Зінченко поступив не по-чоловічому
Сьогодні 16:24 2242 3
Рангнік - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Сьогодні 13:42 608
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів
Сьогодні 12:31 249
NAVI переграли Vitality і виграли BLAST Premier: Fall Final 2021
Сьогодні 08:55 306
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Сьогодні 08:38 525
Перші несподіванки, старі фаворити та провал українців: підсумки першого етапу Кубка світу
Сьогодні 01:39 2221
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:33 363
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:24 585
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем Андрій Дунець
Сьогодні 17:52 421
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва Harry BettMan
Сьогодні 17:05 262
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією Андрій Дунець
Сьогодні 16:57 912
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні Андрій Дунець
Сьогодні 15:17 299
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом Андрій Дунець
Сьогодні 14:56 256
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:33 389
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів Harry BettMan
Сьогодні 12:31 249
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:59 291
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:59 775
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
Сьогодні 08:38 525
Дикість на Росії. Уболівальників ЦСКА масово затримали після матчу РПЛ із Зенітом
Дикість на Росії. Уболівальників ЦСКА масово затримали після матчу РПЛ із Зенітом Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:30 426
Втратив пояси: 6 років тому Кличко програв Тайсону Ф'юрі
Втратив пояси: 6 років тому Кличко програв Тайсону Ф'юрі Віктор Слюсаренко
Вчора 18:46 546
Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам
Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам Harry BettMan
Вчора 18:21 558 2
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:37 Футбол УПЛ. Олександрія - Зоря 0:1. Відео голу 1
22:31 Футбол Церемонія вручення Золотого м'яча: ОНЛАЙН 10800
22:20 Футбол Левандовський - найкращий бомбардир року 126
22:07 Футбол Педрі - найкращий молодий гравець року 153
22:00 Баскетбол Головний тренер збірної України з баскетболу прокоментував першу перемогу у відборі до ЧС-2023 146
21:49 Футбол Папен: Перемога Мессі знецінить Золотий м'яч 188
21:40 Бокс Промоутер назвав дату бою Ф’юрі - Вайт 192
21:30 Футбол Збрехав і нажився на моєму імені: Роналду - про головреда France Football 243
21:24 Футбол УПЛ. Зоря переграла Олександрію у 16 турі 207
21:13 Теніс Дві українки - у рейтингу тенісисток із найбільшим прогресом у WTA-турі 189
21:07 Футбол Франков: Якщо Золотий м'яч вручать Мессі, то це буде похорон призу 323
20:59 Баскетбол Збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу 269
20:45 Футбол Англійський клуб готує Шахтарю пропозицію щодо Мудрика 558
20:41 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 8326
20:40 Футбол Феноменальний український тренер презентує автобіографічну книгу 320
20:27 Футбол Шевченко хоче підписати захисника Мілана 532
20:15 Футбол Особливо не стежив за шотланцями: Основний воротар збірної України - про майбутнього суперника у плей-оф до ЧС-2022 203
20:11 Футбол У ПСЖ повідомив деталі травми Неймара 559
20:01 Футбол Козловський: Кучук є найкращим тренером у світі 314
19:55 Футбол Ексгравець збірної України: Буде несправедливо, якщо Мессі отримає Золотий м'яч 447
19:52 Футбол Оболонь - Металіст 1:2. Огляд матчу 385
19:39 Футбол Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу 606
19:33 Блог ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів 363
19:25 Футбол Ганський захисник Ворскли готовий виступати під синьо-жовтим прапором 401
19:24 Футбол Металіст переграв Оболонь у 20 турі Першої ліги 243

Козловський: Кучук є найкращим тренером у світі

Сьогодні 20:01 314 0
Функціонер задоволений роботою наставника команди
Козловський: Кучук є найкращим тренером у світі
#Кучук, #Козловський, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Президент Руху Григорій Козловський дуже близько спілкується з колишнім тренером команди Іваном Федиком.

Про це заявив функціонер.

"Перед призначенням Кучука говорив із ним до години п'ятої ранку точно. Про що говорив? Ну, а про що все життя можна розмовляти з дружиною? Завжди є про що поговорити, було б бажання. Теми з'являються від того, яка душа розмови і з ким спілкуєшся. З Кучуком була цікава, ще й бажана розмова, можна вічно говорити. Кучук - це ТОП. Найкращий тренер, який є у мене, - найкращий тренер у світі.

З Іваном Федиком дуже близько спілкуємось. Ми маємо індивідуальні домовленості, які ми не поширюємо. Між рядками можу сказати, що це дуже близький мій друг. Я ні з ким не розлучаюся погано", - зазначив Козловський.

Нагадаємо, Рух переграв Металіст 1925 у 16 турі УПЛ.

Коментарі ()