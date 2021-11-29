Козловський: Поворознюк каже, що думає. Лупашить правду-матку, і все до лампочки

Президент Руху Григорій Козловський вважає себе великим другом президента УАФ Андрія Павелка.

Про це заявив функціонер.

"Павелко? Мій друг, віднедавна - дуже близький. Він був мені великим другом, а тепер став дуже близьким. Все відмінно з ним.

Олександр Поворознюк - це президент-загадка. Він добрий, веселий, чутливий та чесний чувак. Говорить, що думає. Іноді йому це шкодить, але я люблю його за чесність. Лупашить правду-матку, і все до лампочки.

Якби всі були такі, як він, я думаю, у світі було б менше фальші. Я його шаную. Чому так рідко відповідаю йому? У мене немає часу, а Сашко - медійна особистість. Я ж не можу щодня дивитися та слухати, що він скаже. Щось прилітає до мене, щось ні", - заявив Козловський.