Президент Руху: У майбутньому у команді 11 наших вихованців

Президент Руху Григорій Козловський вірить, що у майбутньому вихованці академії Руху складатимуть основну обойму першої команди.

Про це заявив функціонер.

"Наше завдання зараз показати, що є така школа Руху [Академія - прим.]. Ми молодий клуб та академія, нам потрібно зробити дуже хорошу провізію у Європі. У нас уже у першій команді з вихованців грають Сич, Роман, Лях, Карабін, Рунич, Сапуга… Вони вже заграні. У майбутньому буде 11", - зазначив Козловський.