Кін: Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед не для того, щоб бути на лавці

Кріштіану розпочав матч з Челсі на лаві для запасних

Джерело - Sky Sports.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не має сидіти на лаві для запасних.

Про це заявив колишній капітан МЮ Рой Кін.

"Роналду повертався до команди не для того, щоб перебувати на лаві запасних. Мабуть, він змерз там. Роналду – це футболіст світового класу. У нього хороша статистика після повернення до МЮ, є голи та передачі", - заявив експерт.

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