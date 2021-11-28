Джерело - Чемпіон.
Атлетіко Мадрид переграв Кадіс у 15 турі іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
15 тур, 28 листопада
Голи: 0:1 - 56 Лемар, 0:2 - 70 Грізманн, 0:3 - 76 Корреа, 1:3 - автогол Облак, 1:4 - 86 Кунья
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Джерело - Чемпіон.
Атлетіко Мадрид переграв Кадіс у 15 турі іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
15 тур, 28 листопада
Голи: 0:1 - 56 Лемар, 0:2 - 70 Грізманн, 0:3 - 76 Корреа, 1:3 - автогол Облак, 1:4 - 86 Кунья