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Вчора 22:42 133 0
"Матрацники" здобули розгромну перемогу
Кадіс - Атлетіко 1:4. Огляд матчу
#Кадіс, #Атлетіко, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Атлетіко Мадрид переграв Кадіс у 15 турі іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

15 тур, 28 листопада

Кадіс - Атлетіко 1:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Лемар, 0:2 - 70 Грізманн, 0:3 - 76 Корреа, 1:3 - автогол Облак, 1:4 - 86 Кунья

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