Джерело - Чемпіон.
Рух зіграє проти Металіста 1925 у шістнадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Рух: Паньків, Сапуга, Таллес, Федорчук, Дідик, Климчук, Сич, Борячук, Роман, Бойчук, Білий
Запасні: Ледвій, Притула, Руніч, Карабін, Альваренга, Стаменковіч, Мартинюк, Костевич, Карасюк
Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Кверквелія, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін, Криськів, Кравченко, Ременюк, Марлісон
Запасні: Шеліхов, Ткачук, Потімков, Квакіч, Протасов, Голодюк, Фабіньо, Задерака, Зубков
Поєдинок розпочнеться о 17:00.