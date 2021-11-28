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Марлісон та Кравченко вийдуть в старті Металіста 1925 в матчі проти Руху

Сьогодні 16:42 134 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Марлісон та Кравченко вийдуть в старті Металіста 1925 в матчі проти Руху
#УПЛ, #Рух, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Рух зіграє проти Металіста 1925 у шістнадцятому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Рух: Паньків, Сапуга, Таллес, Федорчук, Дідик, Климчук, Сич, Борячук, Роман, Бойчук, Білий

Запасні: Ледвій, Притула, Руніч, Карабін, Альваренга, Стаменковіч, Мартинюк, Костевич, Карасюк

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Кверквелія, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін, Криськів, Кравченко, Ременюк, Марлісон

Запасні: Шеліхов, Ткачук, Потімков, Квакіч, Протасов, Голодюк, Фабіньо, Задерака, Зубков

Поєдинок розпочнеться о 17:00.

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