Матч розпочнеться о 14:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, у матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги Інгулець зіграє з Шахтарем.

Поєдинок відбудеться у Кропивницькому на стадіоні Зірка імені С. Березкіна і розпочнеться о 14:00.

Стали відомі стартові склади команд:

Інгулець: Гальчук, Запорожець, Шарай, Полегенько, Коваленко, Шишка, Павлов, Асмелаш, Ковальов, Лупашко, Стефен

Запасні: Шуст, Салем, Плохотнюк, Козак, Коробенко, Головкін, Смоляков, Поспєлов, Якимів

Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Майкон, Маркос, Тете, Мудрик, Матвієнко, Судаков, Педріньо, Корнієнко

Запасні: Пятов, Вітао, Кривцов, Марлос, Соломон, Бондаренко, Конопля, Сікан, Бондар