Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 листопада, у матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги Інгулець зіграє з Шахтарем.
Поєдинок відбудеться у Кропивницькому на стадіоні Зірка імені С. Березкіна і розпочнеться о 14:00.
Стали відомі стартові склади команд:
Інгулець: Гальчук, Запорожець, Шарай, Полегенько, Коваленко, Шишка, Павлов, Асмелаш, Ковальов, Лупашко, Стефен
Запасні: Шуст, Салем, Плохотнюк, Козак, Коробенко, Головкін, Смоляков, Поспєлов, Якимів
Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Майкон, Маркос, Тете, Мудрик, Матвієнко, Судаков, Педріньо, Корнієнко
Запасні: Пятов, Вітао, Кривцов, Марлос, Соломон, Бондаренко, Конопля, Сікан, Бондар