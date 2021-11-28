Матч розпочнеться о 14:00 у Кропивницькому

Джерело - ТК Футбол.

Наставник Шахтаря Де Дзербі не випустить в старті проти Інгульця гравців, які зіграли повний поєдинок з Інтером.

Про це повідомила журналістка Аліна Войтова в ефірі Футбол News.

На матч з командою не приїхали Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Алан Патрік і Фернандо через ушкодження, в старті італійський спеціаліст не випустить гравців, котрі провели повний поєдинок у п’ятому турі Ліги чемпіонів проти Інтера.

Нагадаємо, що минулої середи усі 90 хвилин на полі Сан-Сіро відіграли Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон та Соломон.

Відзначимо, що Інгулець та Шахтар зіграють сьогодні, 28 листопада, у Кропивницькому. Початок о 14:00.