Президент Миная: За грою ми перегравали Динамо

Президент Минаю Валерій Пересоляк задоволений грою своїх гравців у матчі 16-го туру УПЛ проти Динамо (0:2).

Про це заявив функціонер.

"В першу чергу, хочу подякувати нашим вболівальникам. За те, що прийшли та підтримали команду в цьому поєдинку, незважаючи на не надто привітну погоду. Ви - найкращі. І, в тому числі завдяки Вам ми сьогодні видали дуже пристойну гру. Наші хлопці дуже хотіли Вас порадувати. І рахунок гри не відповідає подіям на полі - і ви в цьому переконалися. Тому що за грою ми перегравали учасника Ліги чемпіонів, проте суб’єктивні чинники, ви розумієте про що я, завадили здобути позитивний результат.

По-друге, хочу подякувати нашим футболістам. Не кожна команда в УПЛ здатна змусити чинних чемпіонів України захищатися та вибивати м’яч подалі від своїх воріт. Ми не здалися за рахунку 0:1 і тиснули на їх ворота, створювали моменти. На жаль, не забили. Але головне, що ми билися і люди, які прийшли на трибуни, це побачили. Так, ми програли, але показали всій футбольній Україні, що вміємо грати. Це важливо.

Я вдячний футболістам і, незважаючи на те, що очок не здобули, ми обов’язково преміюємо їх за таке відношення до справи. Вони це заслужили. А перемоги наші ще прийдуть, я в цьому впевнений", - зазначив Пересоляк.